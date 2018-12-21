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9 CHP milletvekili hakkında fezleke

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında yer aldığı 9 milletvekili hakkında düzenlenen fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu.

21 Aralık 2018 Cuma 14:14
9 CHP milletvekili hakkında fezleke

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Altay'ın yanı sıra TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi düzenlenen milletvekilleri şöyle:

"CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. "

Toplam 140 fezleke oldu

Son gelen 9 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı ise 140 oldu. Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un aralarında bulunduğu bazı milletvekillerine ait 70 dokunulmazlık dosyası ise daha önce TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:14
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Edirne
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. Adana
  8. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
  9. Kemal Kılıçdaroğlu
  10. CHP
  11. CHP fezleke

YORUM YAZ

  • insaninsan43 dk önce
    hemen acele ve muhaliften fezleke.. anlaşıldı?

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