9 Ağustos 1939: Hâfız Kemâl'in vefatı (Kâri/Mevlidhan)

Hâfız Kemâl 1884 yılında Fatih’in Şehremini semtinde dünyaya gelmiştir. Babası deri ticaretiyle uğraşan Mehmet Agâh Bey, annesi İstanbul hanımefendilerinden Feride Hanım’dır. Hâfız Kemâl, Küçük yaşlarda Hocası Hâfız Halil Efendi’nin yanında Kur’ân’ı hıfzetmiş. Fatih Merkez Rüştiyesi, Vefa idadisinden sonra, babasının tıp eğitimi almasını istemesine rağmen o, Arapça ve Farsça öğrenmiş ve mûsikî eğitimi görmüştür.



Bu arada Çanakkale Savaşına katılmış ve tabur imamı olarak hizmet etmiştir. İlk mûsikî eğitimini Kasımpaşa Küçük Piyale Camii İmamı Cemâl Efendi’den almıştır. Bestenigâr Ziya Bey, Muallim Kazım Uz da ders aldığı hocalardan… Hâfız Kemâl, sesindeki derinlik, sadelik ve âhenk nedeniyle özellikle mevlid, kasîde, gazel okuyuşuyla şöhret bulmuş, dönemin meşhurlarından Hâfız Sâmi, Hâfız Osman gibi önemli isimlerden birisi olmuştur.



Hâfız Kemâl’in ilk görev yeri Tophane Camii’dir. Daha sonra aynı semtte Nüzhetiye Camii ve sonrasında vefatına kadar Süleymaniye Camii’nde baş müezzin olarak hizmet etmiştir. İstanbul Radyosu kayıtları, Colombia müzik etiketiyle çıkan taş plaklar ve Hâfız Sadettin Kaynak’la olan dostluğu da, onun hayatında önemli merhalelerdir. Hâfız Kemâl, ayrıca Dâr’ül-Elhân Heyeti üyeliği de yapmıştır.







Mevlid okuyuşuyla kulaklarda, gönüllerde yer eden Hâfız Kemâl, “Mevlid Süleyman Çelebi tarafından yazıldı, Hâfız Kemâl tarafından okundu” iltifatına mazhar olmuştur. “Sesindeki lahûtilik, okuyuşundaki azamet” karşısında herkes hayran kalmış, bir İngiliz turistin bu ses sebebiyle Müslüman olduğu kaydedilmiştir.



Hâfız Kemâl’in evi mûsikî meşkleri için toplanma mekânı olmuş, meclislerde Ali Rıza Şengel, Selahattin Pınar, Kemâl Batanay, Sadi Işılay, Hâfız Burhan (Sesyılmaz), Sadi Hoşses gibi pek çok ünlü bulunmuştur. Hâfız Kemâl, Mecit Sesigür, Zeki Sesli, Zeki Altın, Nusret Yeşilçay, Hüseyin Tolon gibi önemli talebeler de yetiştirmiştir. Hâfız Kemâl, 9 Ağustos 1939’de vefat etmiştir. Mezarı Edirnekapı’dadır.