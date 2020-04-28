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Aktüel

89 yaşında korona virüsü yendi

Kastamonu Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 89 yaşındaki hasta, korona virüsü yenerek taburcu edildi.

2020-04-28 16:17:53 -
89 yaşında korona virüsü yendi

Kastamonu Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 89 yaşındaki hasta, korona virüsü yenerek taburcu edildi.


Yeni tip korona virüs salgınına yakalanarak Kastamonu Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi gören 89 yaşındaki Hüseyin Aktaş, 3 hafta süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Tekerlekli sandalyeyle taburcu edilen Hüseyin Aktaş, güvenlik önlemleri arasında evine gönderildi.

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