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Yaşam 89 saat sonra bir mucize daha! 9 yaşındaki küçük kız tekbirlerle enkazdan çıkarıldı
Yaşam

89 saat sonra bir mucize daha! 9 yaşındaki küçük kız tekbirlerle enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş’taki depremde çöken binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Mina, 89 saat sonra ekiplerin mücadelesi sonucu enkazdan kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 22:52:00 - 2023-02-09 22:55:33

Kahramanmaraş’ta çöken binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Mina, 89 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

AFAD ve UMKE ekipleri Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan bir binanın enkazından Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mina isimli kız çocuğunu çıkarmayı başardı.

Tedavi altına alındı

Suriye uyruklu küçük kız bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

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