89 saat sonra bir mucize daha! 9 yaşındaki küçük kız tekbirlerle enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş’taki depremde çöken binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Mina, 89 saat sonra ekiplerin mücadelesi sonucu enkazdan kurtarıldı.
Kahramanmaraş’ta çöken binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Mina, 89 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
AFAD ve UMKE ekipleri Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan bir binanın enkazından Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mina isimli kız çocuğunu çıkarmayı başardı.
Tedavi altına alındı
Suriye uyruklu küçük kız bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.