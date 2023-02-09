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Yerel 87 saat sonra mucize! 13 yaşındaki kız çocuğu enkazdan böyle kurtarıldı
Yerel

87 saat sonra mucize! 13 yaşındaki kız çocuğu enkazdan böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilendiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 87 saat sonra 13 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 23:41:00 - 2023-02-09 23:48:01

Gaziantep’te arama kurtarma çalışması yürüten Burdur MEB AKUB ekibi depremden 87 saat sonra 13 yaşında bir kız çocuğunu kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Burdur’dan birçok ekip afet bölgesine hareket etmişti. Depremin ilk gününden itibaren hummalı bir çalışma ile arama kurtarma çalışması yapan ekipler depremin 87. saatinde bir kurtarma gerçekleştirdi.

87 saat sonra kurtarıldı

Aralarında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB AKUB ekibinin bulunduğu arama kurtarma ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesinde yer alan Can Apartmanın enkazından 13 yaşındaki Meryem Alhatip’i kurtardı.

87 saattir enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Meryem ekipler tarafından sedyeye alındıktan sonra taşınarak ambulansa alındı. Meryem’i sağ salim kurtaran ekipler sevincini birbirlerini alkışlayarak yaşadı.

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