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Aktüel

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 86 yaşındaki İsmail Karaağaç’a, İlçe Emniyet Müdürü Onur Altındağ ve polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:35:58 -
86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 86 yaşındaki İsmail Karaağaç’a, İlçe Emniyet Müdürü Onur Altındağ ve polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.


Doğum gününü polislerle kutlamanın heyecanını yaşayan Karaağaç, 86’ıncı doğum gününde kendisine sürpriz yapan Emniyet Müdürü Altındağ ve ekibine şükranlarını sunduğunu ifade etti.


Simav İlçe Emniyet Müdürü Onur Altındağ, “Polis teşkilatı olarak, Korona virüs tedbirleri kapsamında ‘Evde Kal’ uyarılarını dikkate alan İsmail Karaağaç’ın doğum gününde pasta ile sürpriz yaptık. Onların mutluluğu karşısında duygulu anlar yaşadık. Evde kalan tüm vatandaşlarımıza, Korona virüs tedbirlerine verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. İsmail Karaağaç’a da sağlıklı ömürler diliyoruz” dedi.

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