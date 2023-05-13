86 yaşındaki Ali amcanın tüm ihtiyacını büyükşehir karşılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşın sağlık, sosyal ve resmi işlemlerde yanında olmaya devam ediyor. "Gönül Kazan" projesiyle hasta, yaşlı veya engelli olup, yemek yapabilecek güçten yoksun kişi ve ailelere günlük 2 öğün yemek ulaştırılırken "Hayata Tutun" projesiyle de yaşlı vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla evleri dizayn ediliyor. Tek başına yaşayan ve projeden yararlanan 86 yaşındaki Ali Gürhan, "Yemekleri yaparken çok zorlanıyordum. Artık çok güzel ve sağlıklı yemeklerim geliyor. Hayata Tutun projesiyle harekete duyarlı lambam yoktu şimdi lambam var. Tutunma aparatım yoktu. Tutunma aparatı konuldu. Banyoda rahatça duşumu alabilmem için sandalye konuldu. Ayağım kaymasın diye paspaslar konuldu. Ekipler ayda bir geliyor yerleri paspaslıyor, süpürüyor. Öz bakım hizmeti için de on günde bir geliyorlar. Tırnaklarımı, saçımı kesiyorlar. Neler yapmıyorlar ki. Şahane bakım var. Cenabı Mevla sizleri var eylesin, varlığınız daim olsun inşallah" sözleriyle duygularını paylaştı.

Vatandaşlar, hayata geçirilen hizmetten faydalanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı merkezi ile irtibata geçilebilir.