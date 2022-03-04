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Gündem 86 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

86 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Şubat ayı içerisinde 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 10:08:00 -
86 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik içeriğinde sonbahar-kış ve eren kış operasyonlarını da barındıran operasyonlarımızda bulunan kırsal alanda 10’u büyük, 32’si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist şubat ayı içerisinde etkisiz hale getirildi.

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