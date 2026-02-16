86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor...

  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda Ramazanın feyzini paylaşmak ve kardeşlik iklimini birlikte yaşamak için 86 milyonun tamamının Külliye'de Ramazan etkinliklerine davetli olduğu ifade edildi.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan'ın, çocukların neşe dolu seslerine ve gençlerin ufkunu açacak etkinliklere kapılarını araladığı belirtildi.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tüm vatandaşların, ramazanın feyzini paylaşmak ve kardeşlik iklimini birlikte yaşamak için Külliye'de Ramazan etkinliklerine beklendiği ifade edildi.

Program takvimine, "kulliyederamazan.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

