Gündem “86 milyon vatandaşa meydan okunuyor” diyen Erdoğan: Yeni tehditlerle karşı karşıyayız
“86 milyon vatandaşa meydan okunuyor” diyen Erdoğan: Yeni tehditlerle karşı karşıyayız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dijitalleşmenin faydalarının yanında yeni tehditleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGBT gibi sapkın adımlardan kültür emperyalizmine kadar birçok sınamayla karşı karşıya kalındığını söyledi. Erdoğan, “7’den 70’e tüm insanlığa, bununla birlikte 86 milyon vatandaşımızı da tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz” dedi.

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, “Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı”nda, dijitalleşmenin getirdiği tehditlere karşı uyarılarda bulundu.

Bilgi ve enformasyon, geçmişte hiç olmadığı kadar hızla yayılıyor” diyen Erdoğan, “Teknoloji ve dijitalleşme, eski dönemlerle kıyas dahi kabul etmeyecek yeni imkanlar, yeni avantajlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

 

Bu nimetlerden herkesin azami ölçüde istifade ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fakat bunların beraberinde getirdiği yeni tehditleri, yeni sınamaları da çok yakından hissediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Küresel ölçekte, kültür emperyalizminin dayatmaları sebebiyle bireyden aileye, aileden de topluma uzanan bir tefessüh riskiyle karşı karşıyayız. LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, mahremiyetin yok olmasından aile kurumuna dönük saldırılara; 7’den 70’e tüm insanlığa, bununla birlikte 86 milyon vatandaşımızı da tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz.

