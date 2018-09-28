0553 313 94 23

'86 huzurevi sakini ilgili lokasyonlara nakil edildiler'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, huzurevinde çıkan yangınla ilgili “Allah'a çok şükür hiçbir can kaybı yaşamadık. Bizim istediğimiz hiçbir huzurevi sakininin zarar görmemesi. 86 huzurevi sakini ilgili lokasyonlara nakil edildiler.” dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 21:43
'86 huzurevi sakini ilgili lokasyonlara nakil edildiler'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündüz saatlerinde yangın çıkan Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'ndeki huzurevine gelerek, yaşlıları ziyaret etti. Huzurevinin yanan bölümlerinde incelemelerde bulunan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha sonra ise yaşlılarla bir süre sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

“86 HUZUREVİ SAKİNİ İLGİLİ LOKASYONLARA NAKİL EDİLDİLER"

Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek kısa bir açıklama yapan Bakan Selçuk, “Öncelikle huzur evi sakinlerimiz ve milletimize çok geçmiş olsun diyorum. Biz acı bir gün yaşadık. Bizim istediğimiz hiçbir huzurevi sakininin zarar görmemesi. Allaha çok şükür hiçbir can kaybı yaşamadık. Tahliye edildi bütün sakinlerimiz. Olduğu andan itibaren sayın valimiz, çalışan arkadaşlarımız bizi haberdar ettiler. Zaten programımızı iptal ettik geldik. 86 sakinimiz ilgili lokasyonlara nakil edildiler. İnşallah hasarlar yeni şekilde yapılınca tekrardan misafir edeceğiz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Kimileri ailelerinin yanlarına, kimileri huzurevlerine nakilleri gerçekleşecek. Bir süre sonra da tekrar bu huzurevimizde misafir edeceğiz” dedi. 

Öte yandan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sultangazi'de yanan huzurevi sakinlerinin taşındığı Darülacezeye geçti. Bakan Selçuk, darülaceze'ye sevk edilen huzurevi sakinleriyle sohbet edip geçmiş olsun dileklerini sundu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:43
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oktay'ın annesinin cenazesi yarın defnedilecek
    1. Oktay'ın annesinin cenazesi yarın..
    2. 3. Havalimanı ile ilgili iddialara..
    3. İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur'..
    4. Ekmek zammına vatandaş tepki..
    5. Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan hep..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    7. Belçika karıştı! Polis ve itfaiyeciler..
    8. Hakkari'de terör operasyonu! 9 kişi..
    9. '86 huzurevi sakini ilgili..
    10. Samsun'da yaşlı kadın tavana asılmış..
    11. Tramvay arıza yaptı! Seferler..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya'da..
    13. Ankara’da kendilerini savcı ve polis..
    14. Başkan Erdoğan Alman iş adamlarıyla..
    15. TBMM 1 Ekim'de toplanıyor
    16. Erdoğan: Bunları burada konuşmak..
    17. Kasırgaya karşı tüm önlemler alındı!
    18. Şırnak'ta 2 terörist enselendi
    19. Emine Erdoğan’a Amerika'da 'insani..
    20. Oktay taziyeleri kabul etti
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri