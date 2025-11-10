  • İSTANBUL
Yerel 84 kişi gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı!
84 kişi gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı!

Rize'de mevlit yemeğine katılanlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde okutulan mevlidin ardından, davetlilere yemek ikram edildi.

Yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülen bazı kişiler, hastanelere müracaat etti.

Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 kişi tedavi altına alındı.

Bazı kişilerin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

