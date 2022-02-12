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Dünya 814 mahkum afla serbest bırakıldı
Dünya

814 mahkum afla serbest bırakıldı

Myanmar'da askeri yönetim, 814 mahkumu affetme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 10:15:00 -
814 mahkum afla serbest bırakıldı

Askeri yönetim lideri general Min Aung Hlaing, mahkumların serbest bırakılışına dair af emri yayınladı.

Af emrinde, 12 Şubat'ta Myanmar'ın bağımsızlığını kazandığı Birlik Günü dolayısıyla 814 mahkumun serbest bırakılacağı kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede taraflar arası silahlı çatışmalar ve protestolar sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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