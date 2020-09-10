81 ilin valisine tedbirlerde taviz vermeyin talimatı
81 ilin valisi ile video konferans yöntemiyle görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem kentlerdeki son durum hakkında bilgi aldı hem de alınan tedbirlere taviz verilmemesi talimatı verdi.
Toplantıda, Kovid-19 salgınında genel durum, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması, İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) vasıtasıyla illerde denetimlerin etkinleştirilmesi, nikah şeklindeki düğünler konusunda alınan kararların uygulanması, maske denetimlerinden taviz verilmemesi ve kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi, toplu ulaşım araçları için alınan kararlara uyulması konuları görüşüldü. Soylu, valilere, vatandaşların toplu olarak bulunabilecekleri yerler ile pazarlar, toplu ulaşım araçları ve düğünlere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması, kurallara uyulması noktasında taviz verilmemesi talimatını verdi. Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve diğer ilgililer katıldı.