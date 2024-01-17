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Ekonomi 81 ildeki bütün emeklilere resmen ücretsiz oldu!
Ekonomi

81 ildeki bütün emeklilere resmen ücretsiz oldu!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 17:32:00 -
81 ildeki bütün emeklilere resmen ücretsiz oldu!

Sağlık sistemlerinde gerçekleştirilen değişiklik, ülke genelinde 81 ilde de hayata geçirilecek. Emeklilere yönelik sunulan ücretsiz hizmetlerden SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri faydalanabilecek. Peki, hangi hizmetleri kapsıyor? İşte detaylar…

SGK, sağlık sistemlerinde önemli bir değişikliğe giderek emeklileri sevindirecek yeni bir uygulama başlattı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte, Türkiye'deki emeklilere yönelik sağlık sorunlarına çözüm getirecek önemli adımlar atıldı.

BU TEDAVİLER DE GSS’YE DAHİL EDİLDİ

Emekli olacak vatandaşlar için yapılan açıklamalar, GSS grubunu da kapsayacak şekilde genişletildi. Günlük yaşamda maddi zorluklarla karşılaşan emekliler için sağlık sistemlerinden ücretsiz olarak faydalanılabilecek bir uygulama hayata geçirildi. Fizik tedavi uygulamalarına ek olarak, kaplıca tedavileri de GSS sistemi içerisine dahil edildi.Emekli vatandaşlar, Türkiye'nin tüm şehirlerinde SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri arasında ayrım yapmaksızın ücretsiz olarak kaplıca hizmetlerinden yararlanabilecek.

Çeşitli sağlık sorunlarına karşı alınan hizmetlerin ücretlerindeki artışlar, vatandaşları zor durumda bırakırken özellikle emekli maaşlarının yetersiz olduğu ve hayat pahalılığının arttığı koşullarda, SGK tarafından sunulan bu çözüm önerisi, emeklilere ücretsiz kaplıca tedavilerinden faydalanma imkanı tanımakta.

YOL MASRAFLARI DA KARŞILANACAK

SGK, kaplıca tedavileri uygulamasının yanı sıra emeklilere yönelik yol masraflarında da destek sağlayacak bir uygulama başlattı. Bu uygulama, vatandaşların ücret ödemeden uzak bölgelerdeki sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına olanak tanıyacak.

Emekliler, sundukları hizmetlerden yararlanırken hem kendi yol masraflarını hem de refakatçilerinin yol masraflarını SGK'ya bildirerek geri alabilecek.
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Sağlık, devlet kurumları tarafından önemsenen bir alan olarak görülmekte ve çeşitli uygulamalarla destekleniyor. Bu yeni uygulama, vatandaşların sadece tedaviler değil, aynı zamanda yol masrafları gibi giderlerini de SGK tarafından karşılamasına olanak sağlıyor.

Uzak bölgelerde yaşayan emekliler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmanın yanı sıra yol masrafları konusunda da endişe duymayacak çünkü bu uygulama aynı zamanda refakatçileri de kapsayarak, sağlık konusundaki hizmetlerden kolaylıkla yararlanılmasını içine alacak.

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