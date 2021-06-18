81 İlde “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları”

yeniakit.com.tr



Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali programında öncelikli hedef, Temmuz ayının sonuna kadar buluşmaların 24 ilde gerçekleştirilmesi ardından 81 ilin tamamlanması. Kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilecek olan buluşmalarla, İş kurmayı ve meslek edinmeyi isteyen kadınlarla bir araya gelinerek, kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması amaçlanıyor.



Başlangıcı Nisan ayında yapılan buluşmalar, iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında düzenlenen toplantılarda, ildeki kadınlara, KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşların kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor. Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak, işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri örnek olarak gösteriliyor.



Bu kapsamda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Genel Merkez Kadın Kolları Birim Başkanları’ndan oluşan heyet, ilk olarak 21 Haziran 2021 tarihinde Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu’nda meslek sahibi olmayı ve iş kurmayı düşünen kadınlarla bir araya gelecek. İki gün boyunca Karadeniz’de olacak olan heyet, 22 Haziran 2021 tarihinde ise Trabzon’da Hamamizade İhsay Bey Kültür Merkezi’nde kadınlarla buluşacak.

