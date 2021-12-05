81 ilde Güven Huzur operasyonu

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, metruk binalar, alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde 52 bin 401 personelle 241 dedektör köpeğin desteğiyle 9 bin 543 noktada uygulama yapıldı. 8 bin 753 metruk bina ve 7 bin 399 park-bahçe kontrol edildi, 17 bin 862 umuma açık yer denetlendi. Denetimlerde 286 umuma açık yere işlem yapıldı, 933 aranan kişi yakalandı, 5’i çocuk 22 kayıp kişi bulundu, 401 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 92 şüpheli gözaltına alındı. 124 bin 176 aracın kontrol edildiği uygulamada, 5 bin 79 araca işlem yapıldı, 678 araç trafikten men edildi, aranan 13 araç bulundu. Uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1590 paket kaçak sigara, 9480 adet makaron, 3967 litre kaçak/sahte içki, 15 tarihi eser ele geçirildi, ayrıca devre mülk-tatil sektöründe faaliyet yürüten 150 işletme denetlendi.