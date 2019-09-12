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81 ilde eş zamanlı "Duman 7 Operasyonu"

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı “Duman 7 Operasyonu” gerçekleştirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:57
81 ilde eş zamanlı "Duman 7 Operasyonu"

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı “Duman 7 Operasyonu” gerçekleştirildi. Binlerce paket kaçak sigara ve makaronun ele geçirildiği uygulamada 126 kişi gözaltına alınırken, aranan 371 kişi de yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen "Duman 7 Operasyonu"nda iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 bin 219 paket kaçak sigara, 1 milyon 147 bin 973 adet içi doldurularak sigara haline getirilen


makaron, 3 milyon 202 bin 257 adet boş makaron, 10 bin 971 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, bin 410 kilogram nargile/pipo tütünü, 2 bin 447 adet kaçak puro/sigarillo, bin 167 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 644 adet mükerrer bandrol, 98 adet sahte bandrol, bin 608 adet makaron doldurmaya yarayan makine ele geçirildi. Sigara, puro, sigarillo, kıyılmış pipo nargile tütün mamulü, satışı yapan tekel bayileri, tobacco shoplar, tütüncü, bakkal, büfe gibi nargile satılan kafe ve kıraathanelere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 20 bin 261 personel görev aldı. 19 bin 273 iş yerinin denetlendiği uygulamada 126 şahıs gözaltına alınırken, aranan 371 kişi de yakalandı.



50 bin 219 paket kaçak sigara ele geçirildi


Uygulamada toplam 519 şişe ve 454 litre kaçak sahte alkollü içki, 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 56 adet fişek, 151 kilogram kaçak çay, 3 bin 20 adet cinsel içerikli hap, 345 gram esrar, 29 kök Hint keneviri ve 2 gram metanfetamin ele geçirildi. 174 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı ve 3 adet iş yerinin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi. Bu iş yerleri hakkında gerekli cezai işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:57
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