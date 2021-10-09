80'lik Uğur Dündar'dan takla üstüne takla! Suç örgütlerine övgüler düzdü

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CHP yandaşı Uğur Dündar, Tele 1 programında suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili anısını anlattı. Dün mafya babası, suç örgütü diye hedef aldığı Sedat Peker'e güzellemede bulunan Uğur Dündar'ın uyuşturucu ticareti, kara para aklama, cinayet, halkın malına çökme, haksız kazanç, organ kaçakçılığı ve satışı gibi karanlık işler çeviren mafya babalarını da övmesi 'pes' dedirtti.

Sedat Peker’in “Evime gelmiş, keşke haberim olsaydı beraber bir kahve içseydik” sözlerini hatırlatması üzerine 2001 yılında anısından anlatan Uğur Dündar, mafya babasından nasıl tırstığını açıkladı.

"O tür insanlar siz ona gebe kalmazsanız, sadece işinizi yaparsanız size saygı duyarlar. Bugün seslenirdim, ‘Kahvenizi içmeye geldim’ diye otururduk, belki kitap konuşurduk, felsefe konuşurduk." diye Sedat Peker'e güzelleme yapan Uğur Dündar, anlattığı anısında şunları söyledi:

Duvarın alçaldığı bir yer var. Oradan baktım bir yüzme havuzu, havuzun başındaki sedirde birisi oturmuş, yerde de 7-8 kişi onu dinliyorlar. Orada bende jeton düştü, dikkatlice baktım sedirde oturan kişi Sedat Peker. Burası bizim o duvarları yıkılırken gösterdiğimiz yer.

Ben hemen çocuğun elinden tuttum eğilerek yavaş yavaş çıktım. Hanıma da dedim, ‘Topla bavulları biz gidiyoruz’.

Videolarından tanıdığımız Sedat Peker’i ben bu haliyle o gün tanımış olsam seslenirdim, ‘Ben Uğur Dündar’ diye. Çünkü biz bir yalan söylemedik, iftira atmadık, o da tepki göstermedi. Anladım ki sonra yasalar çerçevesinde halletmiş meseleyi.

Ayrıca o tür insanlar siz ona gebe kalmazsanız, sadece işinizi yaparsanız size saygı duyarlar. Bugün seslenirdim, ‘Kahvenizi içmeye geldim’ diye otururduk, belki kitap konuşurduk, felsefe konuşurduk.

Çok kitap okumuş, onun okuduğu bazı kitapları ben de okumuştum. Yine o şekilde beni uğurlardı. Böyle bir anımız var. Yani ‘evime geldi’ dediği olay budur."

Mafya babaları ve suç örgütlerine övgüler düzdü

Uğur Dündar, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, cinayet, halkın malına çökme, haksız kazanç, organ kaçakçılığı ve satışı gibi karanlık işler çeviren suç örgütü liderlerini övmeyi de ihmal etmedi.

Sedat Peker'e yaptığı övgülerde hızını alamayan Uğur Dündar, tüm mafya babası ve suç örgütü liderlerine adeta 'yalakalık' yaptı. Dündar, suç örgütü liderlerini güzellerken şu ifadeleri kullandı:

"Biz kabadayı dünyasının bütün isimleriyle ilgili haberler yaptık. Ama hepsi de bize saygıyla yaklaştı. Çünkü biz sadece işimizi yapıyoruz. Toplumun gerçekleri görmesi hakkı adına gerçekleştiriyoruz. Onlar da bunu saygıyla karşılıyorlar."