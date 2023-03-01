800 metrelik uçurumdaki köy böyle para kazanıyor

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan dağlarında uçurumun içinde bir köy bulunuyor. 800 metrelik uçurumdaki yerleşim alanı “Uçurum Köyü” olarak adlandırılıyor. Köylüler, köyden dışarı çıkabilmek için dağın kenarındaki asma merdivenleri kullanmak zorundaydı. Öğrenciler her gün hiçbir güvenlik önlemi olmayan bu asma merdivenden inerek ölümle burun buruna okullarına ulaşmaya çalışıyordu.

Bu tehlikeli yolu fark eden yetkililer, 2016’da köye yeni ve daha güvenli bir merdiven yaptırdı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2017 yılından beri her yıl İki Toplantı sırasında Uçurum Köyü’nün son durumunu sordu. Cumhurbaşkanı Xi, İki Toplantı’ya katılan yerel delegelerden köyün ve köylülerin son durumunu öğrendi. Cumhurbaşkanı Xi, köylülerin tamamen yoksulluktan kurtarılması ve ücra kırsal bölgelerin ekonomisinin büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıllarda, Uçurum Köyü’nün asma merdivenleri, önce güvenli çelik konstrüksiyondan bir merdivene ve günümüzde ise çelik ile betondan yapılan gerçek merdivenlere dönüştü. Uçurum Köyü sakinlerinin bir kısmı yeni evlerine taşındı, geride kalan yerleşikler ise köy turizmini geliştirdi.