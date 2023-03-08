  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 80 göçmen kurtarıldı
Aktüel

80 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen toplam 80 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 22:07:00 -
80 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen toplam 80 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Mart saat 01.20 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 23 göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yine Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 57 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı! Göçmen kaçakçısının kaçmasına izin verilmedi
Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı! Göçmen kaçakçısının kaçmasına izin verilmedi

Yerel

Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı! Göçmen kaçakçısının kaçmasına izin verilmedi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ağrı'da 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi
Ağrı'da 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

Gündem

Ağrı'da 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

Ege Denizi'nde 90 göçmen yakalandı, 20 göçmen kurtarıldı
Ege Denizi'nde 90 göçmen yakalandı, 20 göçmen kurtarıldı

Gündem

Ege Denizi'nde 90 göçmen yakalandı, 20 göçmen kurtarıldı

Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı
Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

Aktüel

Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı​​​​​
Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı​​​​​

Gündem

Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23