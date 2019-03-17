8 yıllık savaşta kullanılan mühimmatlar oyuncak oldu Irak'ın Halepçe kentinde, İran ve Irak arasındaki 8 yıllık savaşta kullanılan uçak ve tanklar, çocukların oyun parkı oldu.

Irak'ın Halepçe kentinde, savaştan kalan uçak ve tanklar, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 16 Mart 1988'de sarin ve hardal gazı içeren kimyasal silahla vurduğu Halepçe kentindeki şehitler anıtında yer alıyor. Bir dönem Halepçelilerin korkulu rüyası olan savaş uçakları, şu anda çocukların eğlenmek için her gün gelip oyun oynadığı bir alana dönüşmüş durumda. Çocuklarıyla anıta gelen 39 yaşındaki Dilşad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergilenen uçak ve tankların eskiden halkı hedef aldığını söyledi. Muhammed, savaş kalıntıların çocukların eğlencesi haline gelmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İran sınırına sadece 10 kilometre mesafede yer alan Halepçe kenti, Irak ve İran arasında 1980-1988 yıllarındaki savaştan ağır şekilde etkilenen yerler arasındaydı. Saddam'ın kimyasal bombalarla vurduğu Halepçe'de 5 bin sivil hayatını kaybetmiş, 7 bini yaralanmıştı.

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