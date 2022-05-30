  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 8 yıldır aranıyordu! Öldüğü tespit edildi
Yerel

8 yıldır aranıyordu! Öldüğü tespit edildi

Konya'da 8 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 14:39:00 -
8 yıldır aranıyordu! Öldüğü tespit edildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014 yılında kayıp başvurusu yapılan Ramazan Işık'ı bulmak için çalışma başlattı.

Dosyayı devralarak soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar ve sorgular sonucunda Yaşar A. ve kardeşi Cengiz A. ile eşleri H.A. ve Ş.A'yı gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf eden zanlıların ifadelerde, olay günü bir konuyu görüşmek için Ramazan Işık'ın yanına gittiklerini ve evin önünde yaşanan tartışma sonucu Yaşar A'nın yanında getirdiği silahla Işık'a ateş ettiği, ardından Işık'ı araca bindirerek dağlık alana götürdüklerini söylediği öğrenildi.

Ramazan Işık'ın cesedini yaktıklarını itiraf eden zanlılara, cumhuriyet savcıları eşliğinde itirafa konu alanda yer gösterme yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Yaşar A. ve Cengiz A. tutuklandı, H.A. ve Ş.A. serbest bırakıldı.

Olay

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 2014'te, o dönem 31 yaşında olan Ramazan Işık'ın ailesi kayıp başvurusu yapmış, çeşitli televizyon programlarında da Ramazan Işık'a ulaşmaya çalışmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay