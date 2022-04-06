8 yılda 81 ülkeyi ziyaret! Erdoğan en çok Rusya, Azerbaycan ve ABD'ye gitti

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımlar sayesinde Türkiye adeta diplomaside merkez üssü hâline gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak seçildiği 28 Ağustos 2014 yılından bugüne kadar 175 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.

81 ülkeyi ziyaret eden Erdoğan, 2014 yılında 12, 2015’te 32, 2016’da 22, 2017’de 33, 2018’de 28 ve 2019 yılında ise 19 ülkeye gitti. Koronavirüs salgınına rağmen yurt dışı programlarına devam eden Erdoğan, son iki yılda ise 29 ülkeyi ziyaret etti. Erdoğan, bu süreçte 13 defa Rusya’ya, 11 defa Azerbaycan’a, 9 kez ABD’ye, altışar defa Belçika ile Katar’a, beş defa Suudi Arabistan’a, dörder defa Bosna Hersek, Çin, Fransa, Kuveyt ile KKTC’ye gitti. Erdoğan, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 32 Afrika ülkesini 53 defa ziyaret etti.

Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanlarını Antalya’da buluştururken, müzakere heyetleri ise İstanbul’da bir araya getirildi. Bu süreçte, 34’ten fazla dünya lideri ile telefonda görüşen Erdoğan, dört kere Rusya Devlet Başkanı Putin ve altı kere de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuştu. Yine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Ermenistan, BAE, İsrail ve Mısır ile diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik normalleşme süreci de son dönemde hız kazandı. Ermenistan ile karşılıklı olarak ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atanırken, BAE ile karşılıklı yapılan ziyaretler sonucunda 13 anlaşma imzalandı. İsrail’den 14 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olurken Mısır’la da görüşmeler devam ediyor.

Davos’u geride bıraktı

Türkiye, 2015 yılından bugüne kadar G20 Liderler Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı 13’üncü İslam zirvesi toplantısı, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’nın 25’inci Kuruluş Yıl Dönümü zirvesi, Suriye konulu üç ve dörtlü zirve, Türkiye-Afrika zirvesi, Antalya Diplomasi formları, Türk Devletleri Teşkilatı 8’inci zirvesi gibi önemli toplantılara Erdoğan önderliğinde ev sahipliği yaptı.