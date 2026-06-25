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Sağlık 8 yaşındaki öğrenciyi darp ederken kullanılan fırça sapı ‘silah’ sayıldı
Sağlık

8 yaşındaki öğrenciyi darp ederken kullanılan fırça sapı ‘silah’ sayıldı

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8 yaşındaki öğrenciyi darp ederken kullanılan fırça sapı ‘silah’ sayıldı

Konya'da ilkokul öğrencileri arasındaki sıra tartışması sonrası 8 yaşındaki 2 öğrenciyi, darp eden tartıştıkları çocuğun baba, anne ve babaannesi hakkında devam eden soruşturmada iddianame tamamlandı. Saldırıda kullanıldığı belirtilen fırçası sapı ise ‘silah’ kabul edildi.

Olay, geçtiğimiz 24 Nisan Cuma günü merkez Karatay ilçesinde bulunan Kocatepe İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan 2 gün önce ilkokul 2. sınıf öğrencileri 8 yaşındaki H.G. ile S.M.S. sınıf arkadaşları olan bir kız öğrenci ile sıra nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası ise kız öğrencinin anne, baba ve babaannesi okula gelerek H.G. ile S.M.S.'yi darp ederek okuldan ayrıldı. Olayın ardından okula gelen aileler, H.G.'nin başında, kulağında, ensesinde, yanağında ve kollarındaki izleri, S.M.S.'nin ise başındaki izlerini görerek hastaneye giderek darp raporu aldı.

Aileler daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Olay sonrası çocuklarına darp raporu alan ailelerin şikayeti üzerine darp olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından ev hapsi ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede saldırıda kullanıldığı belirtilen fırçası sapı ‘silah’ niteliğinde değerlendirdi. Öte yandan iddianamede şüpheli E.G. ve S.G. hakkında, H.G.’ye yönelik saldırı nedeniyle ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama’ suçundan 2 yıl 3’er aya kadar hapis cezası talep edildi. M.V. hakkında ise 2 öğrenciye yönelik saldırı nedeniyle ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama’ ve ‘yaralama’ suçlarından 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği dikkat çekerken doktor raporları ve tanık beyanları doğrultusunda olayın iştirak halinde gerçekleştiğine yer verildi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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