Kurban bayramı tatili 9 gün olarak ilan edildi. Bu sebeple 8 Temmuz Cuma gününün yarım gün olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 8 Temmuz tam gün tatil mi?

8 Temmuz Cuma günü resmi tatil mi? 8 Temmuz cuma tatil mi bankalar noterler postaneler açık mı?

Her yıl kurban bayramı 4,5 gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sebeple 8 Temmuz Cuma yarım gün tatil olacak. Resmi tatillerde bankalar, noterler, postaneler hizmet vermiyor. Bankacılık işlemleri ise online olarak yapılabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını, 15 Temmuz’un da tatile dahil edildiğini duyurmuştu.

8 Temmuz Cuma Kurban bayramı arifesi

9 Temmuz Cumartesi Kurban bayramı 1.gün

10 Temmuz Pazar Kurban bayramı 2.gün

11 Temmuz Pazartesi Kurban bayramı 3.gün

12 Temmuz Salı Kurban bayramı 4.gün