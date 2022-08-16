8 Süper Lig takımı PDFK'da!
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 takımı PFDK'ya sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 takımı PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlallerden dolayı 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ya sevkine karar verdi.
Atakaş Hatayspor'u talimatlara aykırı hareketten kurula sevk eden müşavirlik, Yukatel Kayserispor ve Kasımpaşa'yı usulsüz seyirci alınmasından, Galatasaray ve Gaziantep FK'yi saha olayları gerekçesiyle kurula yolladı.
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