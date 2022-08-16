  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Maksadını aştı

Camilerden yapılan anons hakkında açıklama

O ülkede başlayan yangın Türkiye sınırına dayandı! 'Yangın bir şehir büyüklüğünde'

Mustafa Karahasanoğlu ağabey Fatma Yavuz gibi tiplere yıllar önce böyle ders vermişti! 'İslam'ı kabul eden iki yüzlülük yapamaz'

Ümit Özdağ'a HÜDA PAR'dan Şeyh Said tepkisi!

Murat Yetkin'den akıllara zarar bin Selman- Esad çıkışı

Kuzey Kore'ye karşı çıkan ABD balistik füze denedi

Bodrum'da gezip, pahalılık edebiyatı yapmak.. Tam da Davutoğlu'nun ekibine yakışır!

Sosyal medyada gündem oldu! Annenin 5 yaşındaki çocuğunu okula hazırladığı video şoke etti

CHP'li Mansur Yavaş'tan Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara memnuniyet anketi!
Spor 8 Süper Lig takımı PDFK'da!
Spor

8 Süper Lig takımı PDFK'da!

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 takımı PFDK'ya sevk etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 22:52:00 - 2022-08-16 22:52:43
8 Süper Lig takımı PDFK'da!

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 takımı PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlallerden dolayı 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ya sevkine karar verdi.

Atakaş Hatayspor'u talimatlara aykırı hareketten kurula sevk eden müşavirlik, Yukatel Kayserispor ve Kasımpaşa'yı usulsüz seyirci alınmasından, Galatasaray ve Gaziantep FK'yi saha olayları gerekçesiyle kurula yolladı.

 

 


Oya Başar'dan büyük ayıp!
Oya Başar'dan büyük ayıp!

Medya

Oya Başar'dan büyük ayıp!

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi
Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Aktüel

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?
ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?

Eğitim

ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi

Kadın - Aile

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi

Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!
Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!

Ekonomi

Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!

Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?
Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?

Aktüel

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?

Çin'in kriz çıkaran 'Yuan Wang 5' isimli araştırma gemisi Sri Lanka limanında!
Çin'in kriz çıkaran 'Yuan Wang 5' isimli araştırma gemisi Sri Lanka limanında!

Dünya

Çin'in kriz çıkaran 'Yuan Wang 5' isimli araştırma gemisi Sri Lanka limanında!

Satın almak için sıraya girdiler: Türk İHA'ları savaş alanında çok daha etkili
Satın almak için sıraya girdiler: Türk İHA'ları savaş alanında çok daha etkili

Teknoloji

Satın almak için sıraya girdiler: Türk İHA'ları savaş alanında çok daha etkili

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23