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Yerel 8 öğrenci kimyasal karışımdan zehirlendi
Yerel

8 öğrenci kimyasal karışımdan zehirlendi

Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 20:44:00 -
8 öğrenci kimyasal karışımdan zehirlendi

İddiaya göre, Emniyet Ortaokulu'nda eğitim öğren ismi öğrenilemeyen 6. sınıf öğrencisi bir çocuk, evden temizlik ürünleri getirerek teneffüs arasında sırasını temizlemek istedi.

Bu sırada kimyasalların karışması nedeniyle sınıftaki 8 öğrenci kokudan etkilendi.

Okul idarecilerinin ihbarıyla okula gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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