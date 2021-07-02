8 milyon euroya Suudi Arabistan'a giden Anderson Talisca: Para için gelmedim

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve sonrasında Çin'e transfer olan Anderson Talisca, Brezilya'da yayın yapan UOL Esporte'ye açıklamalarda bulundu.Çin ligi takımlarından Guangzhou'da üç yıl forma giyen Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Nasr'a transfer olmuştu.

"Sadece para için gelmedim"

Talisca para için bu tercihi yaptığı iddialarına, "İnsanlar tamamen yanlış düşünüyor. Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan'a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır. Kazandığın şampiyonluklarla ve attığın gollerle prestij kazanırsın. Brezilya'dan ayrıldığım beri oynadığım tüm takımlarda şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde ettim" diye yanıt verdi.

"Ligin bir önemi yok"

Brezilyalı oyuncu, milli takıma çağrılmasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Milli takım için hangi ligde oynadığınızın bir önemi yok. Paulinho ve Renato Augusto Çin'de oynarken milli takım daveti aldı."