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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik: - "Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan son Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre, eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı öngörülüyor"- "En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz"

07 Mart 2019 Perşembe 15:59
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna göre kadın erkek arasındaki eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağının öngörüldüğünü belirterek, "En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Zorlu Holding'ten yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü iş birliğinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda örnek ve ilham kaynağı olan konuşmacıların yer aldığı buluşma gerçekleştirildi.

Zorlu çalışanlarının yanı sıra Yüzde Otuz Kulübü üye şirketlerinin çalışanlarının da davetliler arasında bulunduğu etkinliğin açılış konuşmasını Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melik yaptı.

Çeşitlilik ve fırsat eşitliğine dayalı kurum kültürü sayesinde Zorlu Holding ve grup şirketlerinde kadın çalışan oranının yüzde 33'e ulaştığını aktaran Melik, Akıllı Hayat 2030 vizyonları çerçevesinde 4 yıl içerisinde bu oranı yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Melik, bu hedeflere paralel olarak Zorlu Grubu çatısı altında kadın ve erkek üst düzey yöneticilerden oluşan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi" kurduklarını kaydederek, çalışanlarına açık çağrı yayınlayarak; bu alanda gönüllü çalışacak, projeler üretecek ve ilgili komiteye raporlayacak bir çalışma grubu da kurduklarını aktardı.

Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini, yenilikçi ve geliştirici bir iş ortamının temeli olarak gördüklerini, böyle bir ortam yaratmanın ilk adımı olarak kadının hayatın her alanında güçlenmesi için çalıştıklarını anlatan Melik, şu ifadeleri kullandı:

"Konu sadece devlet politikalarına ya da sivil toplumun değerli çabalarına bırakılamayacak kadar önemli. Bu sebeple özel sektör ve bireysel olarak da iş insanları elini taşın altına koymalı. WEF tarafından açıklanan son Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre, eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı öngörülüyor. Hatta ücret eşitsizliğinin giderilmesi için 200 yıl, siyasette eşit katılıma ulaşmak için 107 yıl, ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin sağlanması için 202 yıl gerektiği ifade ediliyor. Bunu değiştirmeye her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz. En büyük sorumluluk, iş dünyasına düşüyor. İşe her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz."


- "Yönetim kurullarında kadınların yer aldığı şirketler daha başarılı"


Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kurulu ve Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ise yapılan araştırmaların yönetim kurullarında daha fazla kadın üyenin görev yaptığı şirketlerin sermaye karlılığında diğer şirketlere kıyasla daha iyi performans sergilediğini bildirdi.

Fortune 500'de yer alan şirketlerde yapılan bir araştırmaya göre yönetim kurullarında daha çok kadına yer veren şirketlerin, daha az yer verenlere göre yatırımlarının geri dönüşlerini yüzde 66 daha fazla aldığını aktaran Dördüncü, "Bu şirketlerin satışları kadınlara daha az yer veren şirketlere oranla yüzde 42 daha fazla. Bu yüzden de Yüzde 30 Kulüp olarak hedefimiz, kadınların üst yönetimde en az yüzde 30 temsili." ifadelerini kullandı.

Dördüncü, Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlatarak, "Böyle özel bir günün olması bile kadın erkek eşitsizliğini destekliyor, bunun altını çiziyor. Öyle günler gelecek ki Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamayacağız. Hatta belki bu özel günleri hatırlamayacağız, kutlandığını düşünerek şaşıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:59
  1. Zorlu Holding

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