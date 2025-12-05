  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel 8 kedi vahşice katledildi
Yerel

8 kedi vahşice katledildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
8 kedi vahşice katledildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki boş bir arazide şiddete uğradıkları üzerinde durulan 8 kedi ölüsü bulundu.

Pazar Sokak'taki boş arazide vatandaşlar tarafından ölü kedilerin olduğu fark edildi. Vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şiddete uğradıkları değerlendirilen kediler üzerinde inceleme yaptı.

Arazideki kedileri fark edip ihbarda bulunan mahalle sakini Mustafa Efe, "Kedilerin hepsi tek bir yere atılmış. Zehirleme olması imkansız. Buradaki mahalle sakinleri kedileri besliyor. Buradaki halkın yapacağını düşünmüyorum. Polise bilgi verdik. Onlarla da konuştum. Çok kötü hissettim. Kedilerin insan tarafından öldürüldüğünü fark ettim." dedi.

Katil Netanyahu'dan MOSSAD'a yeni köpek
Katil Netanyahu'dan MOSSAD'a yeni köpek

Dünya

Katil Netanyahu'dan MOSSAD'a yeni köpek

Türkiye'nin enerji filosuna katılmışlardı! İki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
Türkiye'nin enerji filosuna katılmışlardı! İki yeni sondaj gemisi yan yana geldi

Ekonomi

Türkiye'nin enerji filosuna katılmışlardı! İki yeni sondaj gemisi yan yana geldi

Katılımevim’in Yeni Reklam Yüzü Müge Anlı Oldu.
Katılımevim’in Yeni Reklam Yüzü Müge Anlı Oldu.

Ekonomi

Katılımevim’in Yeni Reklam Yüzü Müge Anlı Oldu.

Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askeri intihar etti: Ordu içinde psikolojik kriz büyüyor
Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askeri intihar etti: Ordu içinde psikolojik kriz büyüyor

Dünya

Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askeri intihar etti: Ordu içinde psikolojik kriz büyüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23