8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne Başvurular Başladı

8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne Başvurular Başladı

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 4–18 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri sanatın evrensel dili etrafında buluşturmayı hedefleyen etkinlik, katılımcıları sanatın evrensel dili etrafında buluşturuyor…

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali bu yıl 8’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çocuk ve gençlerin yaratıcılığını sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefleyen bienal için başvurular başladı. Küratörlüğünü Devlet Sanatçısı, Ressam Prof. Devrim Erbil’in, sanat kurulu başkanlığını Akademisyen, Ressam Dr. Zeynep Öztürk’ün ve direktörlüğünü ise kurucu Gazi Selçuk’un üslendiği bienalin sergi ve etkinlikleri Nisan 2026’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yeni dönemde, ‘Sanatını ‘MUTLULUK’la Buluştur’ temasıyla yola çıkan bienal; İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın dört bir yanından çocuk-gençleri sanatın evrensel dili etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

4 ila 18 yaş arası çocuk ve gençlerin başvuru yapabileceği bienalde, alanlar ise şu şekilde belirlenmiş durumda: Resim, heykel, enstalasyon, video, fotoğraf, dijital sanat, performans, drama, dans, müzik ve sahne sanatları.

Başvurular ise cocukgenclikbienal.org internet adresinde çevrimiçi olarak alınıyor.

BAŞVURU TAKVİMİ

- Görsel Sanatlar Başvuruları: 1 Ekim – 5 Aralık 2025

- Görsel Sanatlar Sonuçlarının Açıklanması: 26 Aralık 2025

- Onaylanan Görsel Sanatlar Projelerinin Üretilmesi: 27 Aralık 2025– 10 Nisan 2026

- Müzik ve Sahne Sanatları Başvuruları: 1 Ekim 2025– 20 Mart 2026

- Müzik ve Sahne Sanatları Sonuçlarının Açıklanması: 30 Mart 2026

