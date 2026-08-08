Gizemli cihaz piyasaya çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri!

OPENAI’IN CİHAZINDA HAREKETLİ PARÇALAR BULUNABİLİR Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre cihaz “yüksek kaliteli metal” kullanılarak üretilecek ve “premium” bir görünüme sahip olacak. Cihazda ayrıca farklı “hareketli parçaların” bulunacağı ileri sürüldü. Ancak bu parçaların nasıl hareket edeceği veya hangi işlevleri yerine getireceğine ilişkin başka bir ayrıntı verilmedi. Fiyat tarafında ise cihazın 300 ila 400 dolar arasında satılabileceği iddia ediliyor.