Ankara'da korkutan anlar: Lüks otomobil cayır cayır yandı!
Ankara'da seyir halindeyken alevalıp yanan Ferrari marka lüks spor otomobil cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'da seyir halindeyken alevalıp yanan Ferrari marka lüks spor otomobil cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Öğle saatlerinde Ankara Çevre Yolu Bağlum mevkisinde seyir halindeyken alev alan 06 PVR 87 plakalı lüks spor otomobil, yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri, tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü.
Otomobili kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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