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Ankara'da korkutan anlar: Lüks otomobil cayır cayır yandı!

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IHA Giriş Tarihi:

Ankara'da korkutan anlar: Lüks otomobil cayır cayır yandı!

Ankara'da seyir halindeyken alevalıp yanan Ferrari marka lüks spor otomobil cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Ankara'da korkutan anlar: Lüks otomobil cayır cayır yandı!

Öğle saatlerinde Ankara Çevre Yolu Bağlum mevkisinde seyir halindeyken alev alan 06 PVR 87 plakalı lüks spor otomobil, yanmaya başladı.

#2
Foto - Ankara'da korkutan anlar: Lüks otomobil cayır cayır yandı!

Alevleri fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

#3
Foto - Ankara'da korkutan anlar: Lüks otomobil cayır cayır yandı!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri, tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü.

#4
Foto - Ankara'da korkutan anlar: Lüks otomobil cayır cayır yandı!

Otomobili kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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