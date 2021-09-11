8 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Terzidere köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Fas ve Afganistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.
Terzidere köyünde yakalanan Fas uyruklu 4 düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.