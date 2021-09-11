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8 düzensiz göçmen yakalandı
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Gündem 8 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 15:13:00 -
8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Terzidere köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Fas ve Afganistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Terzidere köyünde yakalanan Fas uyruklu 4 düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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