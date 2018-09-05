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8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:31
8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar sonucunda Saray ilçesinde 6 bin, Çaldıran ilçesinde ise 2 bin 500 paket olmak üzere toplam 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:31
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