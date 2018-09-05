Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar sonucunda Saray ilçesinde 6 bin, Çaldıran ilçesinde ise 2 bin 500 paket olmak üzere toplam 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.