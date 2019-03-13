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78 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ilk defa uygulanan yöntemle mesane taşı ve 80 gram prostatı olan hasta kapalı ameliyatla kısa sürede sağlığına kavuştu.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:26
78 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ilk defa uygulanan yöntemle mesane taşı ve 80 gram prostatı olan hasta kapalı ameliyatla kısa sürede sağlığına kavuştu.

 

78 yaşındaki Celal Uğraş, rahatsızlığı nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Hastanede Üroloji Kliniği Hekimi Op. Dr.Kadir Yıldırım tarafından muayene edilen ve tetkikleri yapılan hastada mesane taşı ile prostat büyümesi tespit edildi. Önce taşlar ultrasonografik ve pnomotik yöntemlerle kırılarak kapalı yöntemle alındı. Ardından hastaneye yeni kazandırılan Bipolar Tur Cihazı ile hastanede ilk defa uygulanan yöntemle operasyon gerçekleştirilerek 80 gramlık prostat alındı. Üroloji kliniği hekimlerinden Op. Dr.Kadir Yıldırım ve Op. Dr.Eyüp Oğuz tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuşan hastanın taburcu edildiği bildirildi.

 

Uyguladıkları yöntemin hasta sağlığı açısından daha güvenli olduğunu belirten Op. Dr.Kadir Yıldırım, “Hastamız bize idrar yapmada zorluk şikayeti ile geldi. Hastamıza uyguladığımız tetkiklerden sonra mesane taşları ve prostat büyümesi tanısı koyduk. Hastamızın mesanesindeki taşları ultrasonografik ve pnomotik yöntemlerle kırarak taşları kapalı yöntemle aldık. Ardından hastamıza, hastanemize yeni kazandırılan Bipolar Tur Cihazı ile operasyon yaptık. Yaptığımız başarılı operasyonun ardından hastamızı 3 gün takip ettikten sonra şifa ile taburcu ettik”dedi.



"Enerji sadece işlem yapılan alanla sınırlı kalmaktadır"

 

Bipolar sistemde Monopolardan farklı olarak enerji akımı elektrodun ucundan çıktıktan sonra hastanın vücudunu dolaşmadan geri döndüğünün aktaran Op.Dr. Yıldırım,"Dolayısı ile enerji sadece işlem yapılan alanla sınırlı kalmaktadır. Sistemin en büyük avantajı kullanılan sıvının normal serum olması ve bu nedenle açılmış prostat damarlarından vücuda sızması durumunda eski Monopolar sistemde olduğu gibi TUR sendromuna yol açmamasıdır. Bu avantajından dolayı süre kısıtlaması da bulunmamaktadır. Şöyle ki, eski sistemde kullanılan sıvının belli bir miktardan çok vücuda karışması ciddi sorunlara yol açtığı için işlem ortalama 60-90 dakikada sonlandırılmak durumundaydı. Bu zaman hem cerrah işlemi hızlı yapmak, hem de büyük prostatlarda yeterince doku kesilmeden işlemi sonlandırmak zorundaydı. Yeni Plazm Kinetik sistemlerde bu tip sorunlar neredeyse ortadan kalkmıştır.” şeklinde konuştu.



"80 gram prostatı olan hastamıza başarılı bir operasyon yaptık"

 

Bipolar Tur sistemi ile hastanelerinde ilk operasyonu gerçekleştirdiklerini aktaran Op. Dr.Eyüp Oğuz ise,”Yaklaşık 80 gram prostatı olan hastamıza hastanemizde ilk kez uyguladımız yöntemle başarılı bir operasyon yaptık. Yaklaşık 80-90 gram, hatta 100 gram’a kadar olan prostatlar bu yöntemle alınabilmektedir. Bu yöntemin bir diğer avantajı ise hastanın hastanede yatış süresinin oldukça kısa olması ve hastanın çok daha kısa sürelerde günlük yaşamına dönebilmesidir”diye bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:26
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