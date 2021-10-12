750 engelli öğretmen ataması hangi alanda olacak? 2021 Aralık engelli öğretmen ataması branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atanma bekleyen engelli öğretmen adalarına müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Yılbaşı öncesi atama bekleyen öğretmen adaylarının merakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan giderdi.

750 engelli etmen atamasın ne zaman?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle “750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını bu vesile ile duyurmak istiyorum. Sağlık tedbirlerine riayet etmeyi bir süre daha sürdürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizden yüksek öğretim kurumlarındaki sosyal alanlarda ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini diliyoruz. Dünya bu virüsten temizlenmeden iş bitti diyemeyiz”.

750 engelli öğretmen ataması hangi alanda hangi branşta olacak?

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ancak engelli öğretmen ataması ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu MEB tarafından açıklanacak. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunmak isteyen adaylar kadro ve branş dağılımını merak etmeye başladı. MEB 750 öğretmen atamasına ilişkin alan ve kontenjanları henüz açıklamadı. Şubat ayına yapılan engelli öğretmen ataması Aralık ayında yapılacak olan öğretmen ataması alan ve branş dağılımı konusunda yol gösterici olmakta. İşe 2021 Şubat engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı listesi: