750 engelli öğretmen ataması başvurusu ne zaman yapılacak? EKPSS engelli öğretmen atama başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama bekleyen engelli öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı ve ''750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını bu vesile ile duyurmak istiyorum.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engelli öğretmen ataması açıklaması sonrası binlerce engelli öğretmen adayı ise öğretmen atama başvurusunun ne zaman yapılacağını sorgular oldu.

Engelli öğretmen ataması başvurusu tarihi açıklandı mı?

Kadro ve branş dağılımı bilgileri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde kılavuz yayınlaması bekleniyor. 750 engelli öğretmen atama başvuru tarihleriMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıkladı.

Engelli öğrenen atama ön başvuruları ne zaman başıyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını bildirdi. Bakan Özer, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını hatırlattı.

Engelli öğretmen ataması başvuru şartları neler?

750 engelli öğretmen atama başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,br>

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak.