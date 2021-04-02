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Ekonomi 75 TL bütçe ayrıldı
Ekonomi

75 TL bütçe ayrıldı

E-ticaret platformu Avansas.com’un araştırmasına katılanlar, Ramazan kolilerinde bilindik ve kaliteli markaların yer alması gerektiğine işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:34:00 -
75 TL bütçe ayrıldı

81 ilde 2 bini aşkın deneğe uygulanan araştırmaya göre kolilerde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma ve Türk kahvesi olarak sıralıyor. Katılımcıların yüzde 60’ı orta boyuttaki erzak paketlerini tercih ediyor. İş yerleri ise 2021 yılında bir paket için ortalama 75 TL bütçe ayırmayı öngörüyor. Ayrıca iş yerlerinin yüzde 35’i Ramazan ayında çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine koli yardımı yapmayı planlıyor. Yüzde 53’ü hazır koli dağıtmayı düşünüyor. Yüzde 47’si koliyi kendisi hazırlayacağını belirtiyor.

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