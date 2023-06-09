  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 733 kök kenevir ele geçirildi
Yerel

733 kök kenevir ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-09 13:01:00 -
733 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'da dikime hazır fide halinde 733 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir şahsın arazisinde naylon poşetler içinde boyları 20-30 santimetre arasında değişen 733 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 8 Haziran Perşembe günü saat: 23.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu; M.K. isimli şahsa ait arazide yapılan aramada naylon poşetlere ekilmiş, fide halinde dikime hazır boyları 20-30 santimetre arasında değişen 733 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma tarafından kenevirler örnek alındıktan sonra imha edilirken olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı
Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Yerel

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

Yerel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

Tam 358 kilogram uyuşturucu yakalandı!
Tam 358 kilogram uyuşturucu yakalandı!

Aktüel

Tam 358 kilogram uyuşturucu yakalandı!

Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Yerel

Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23