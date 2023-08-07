'73 trilyon dolar 2045’e kadar...'

ABD’li milyarder yatırımcı Ray Dalio, 73 trilyon dolarlık servet transferinin hükümet aracılığıyla tüm ABD halkına doğru gerçekleşeceğinin altını çiziyor.

Finansgundem com’un derlediği bilgilere göre, milyarder yatırımcı Ray Dalio, şimdiye kadar görülen en büyük nesiller arası servet transferinin Amerikan hanehalkı için olumlu ancak federal hükümet için kötü bir haber olduğunu söylüyor.

Pahalı strateji

Fortune’dan Paige Hagy’nin haberine göre, ABD’de nesiller arası zenginlik aktarımı yaklaşıyor ve bunun şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü olması bekleniyor. Sadece bu da değil, hedge fon milyarderi Ray Dalio, bunun neden Amerikan hanehalkı için harika, federal hükümet için ise kötü bir haber olduğunu ve bunun muhtemelen geçen haftaki düşüşle bir ilgisi olduğunu belirliyor.

Yaklaşık 73 trilyon dolar, yaşlanan boomer’lardan, çoğu Y kuşağı üyesi olan mirasçılarına aktarılacak. Çarşamba günü uzun bir LinkedIn bülteni yayınlayan Bridgewater Associates'in kurucusu Rauf Dalio'ya göre, bu kadar büyük bir servet, kısmen hükümetin kendi servet transferini tasarlamasının da bir sonucu niteliği taşıyor.

Dalio, son birkaç yılda hükümetin serveti kamu sektöründen yani merkezi hükümet ve merkez bankası biçiminde ve devlet tahvili sahiplerinden özel sektöre yani hanehalkı ve işletmeler biçiminde aktardığını savunuyor. Dalio, “Bu koordineli hükümet manevrasının bir sonucu olarak, hanehalkı sektörünün bilançoları ve gelir tabloları iyi durumdayken, hükümetin durumu kötü durumda” diye yazıyor.

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Bu transfer, Dalio’ya göre, faiz oranlarının sıfıra yakın olduğu ve Fed'in tüketici harcamalarını artırmaya çalışmak için niceliksel genişleme adı verilen bir stratejiye başvurduğu 2020 ve 2021'deki ‘bedava para' döneminde gerçekleşiyor. Dalio, bunun oldukça pahalı bir strateji olduğunun altını çiziyor.

Özel sektör iyi durumda

Salı günü Fitch Ratings’in ABD'nin ülke kredi notunu AAA seviyesinden bir alt basamak olan AA+'ya düşürerek piyasaları şok etti ve düşüşün nedenleri olarak hükümetin artan borcunu ve gelecek yıllarda beklenen mali bozulmayı gösterdi. Fitch, S&P ile birlikte not indirimine giden üç büyük kredi derecelendirme ajansından ikincisi oldu.

Dalio, yaptığı paylaşımda, kredi derecelendirme eylemine doğrudan değinmese de, benzer bir melodiye sahipti. Dalio, paylaştığı bültende, “Daha basit bir şekilde ifade edilecek olursa, merkezi hükümetler çok daha fazla borç aldılar ve böylece bilançoları bozuldu ve merkez bankaları çok daha fazla para bastı; bu da enflasyonun yükselmesine neden oldu ve paranın özel sektörün eline geçmesi için çok fazla borç satın aldı. Sonuç olarak şu anda finansal olarak nispeten iyi durumda olan özel sektör” diye yazdı.

Tarihin en büyük servet transferi

Baby boomer kuşağı, 1946 ile 1964 yılları arasında, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından doğum oranlarındaki artış sırasında ortaya çıktı. Şimdi, bu neslin en gençleri altmışlı yaşlarının başında ve en yaşlıları ise seksenlerine yaklaşıyor. Zenginlikleri, yirmili ve otuzlu yaşlarındayken, ilk evlerini satın alıp ilk önemli yatırımlarını yaptıkları 1980'lerin başından beri finans ve konut piyasalarındaki büyümeden kaynaklanıyor.

Saint Louis Fed'in ekonomik veritabanına göre, 1983'ten bu yana ABD'deki bir evin ortalama fiyatı yaklaşık yüzde 500 oranında arttı. Borsa da muazzam bir büyüme kaydetti. New York Times'ın bildirdiğine göre, S&P 500 Endeksi, bu süreçte, zaman endeksi fonlarının orta sınıf Amerikalılar için popüler bir yatırım haline gelmesiyle eşzamanlı olarak 1983'ün başından bu yana yüzde 2.800'ün üzerinde artış gösterdi.

Bu nesil ölmeye başladığında ise, toplam tahmini servet transferinin, geçmişteki örnekleri gölgede bırakarak yaklaşık 85 trilyon doları bulması bekleniyor. Boomer'ların Y kuşağı üyesi çocuklarının bu servet transferinden en çok kazanan kesim olması bekleniyor ve bu tutarın toplam 73 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Tüm meblağın 2045'e kadar aktarılacağı öngörülüyor. Hayır kurumlarına ise ek 12 trilyon dolar bağışlanması planlanıyor.

Karşılaştırıldığında, 1900 ile 1925 yılları arasında doğan ve II. Dünya Savaşı'nda savaşan en büyük neslin çocuklarına 16 trilyon dolar bıraktığı görülüyor. Bu veri, bugünkü servet transferinin büyüklüğünü göstermesi bakımından önem taşıyor.

Baskı, hükümetin üzerinde

Dalio, LinkedIn haber bülteninde boomer’lardan özel olarak bahsetmemiş olsa da, daha önce ‘büyük bir sıkışma’ olarak adlandırdığı son zamanlardaki gevşek maliye politikalarının faydalarının azaldığından bahsetmişti. Daha yaşlı hanelerin, iş gücünden ayrıldıklarında ve Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi emeklilik yardımlarından para kazanmaya başladıklarında etkiyi en derinden hissedecekleri tahmin ediliyor. Ancak Dalio, 2016 yılından bu yana birçok kez, bu sözlerin birçoğunun tutulamayacağını yazıyor.

Dalio, Ekim 2016'da Fed'de yaptığı bir konuşmada, “Emekliler, çalışmadan kendilerine vaat edilen emeklilik ve sağlık yardımlarını almayı bekliyor. Dolayısıyla, tüm bu insanlar hiçbir şey üretmeden büyük miktarda harcama gücü elde etmeyi umuyor" diyor.

Başka bir deyişle, Dalio'nun yakın tarihli haber bülteni, hükümetin büyük baskıyı giderek kendi üzerine aldığını iddia ediyor. Peki hükümet bunun ne kadarını omuzlayabilir? Dalio, şimdilik hükümetin ekonomiyi iyi durumda tuttuğunu söylüyor, ancak Dalio’nun uyarıları ve Fitch'in not indirimi, bunun ne kadar sürebileceği sorusunu gündemde tutuyor.

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