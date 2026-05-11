725 bin TL ödüllü senaryo yarışmasında son düzlük!

Zeytinburnu Belediyesi’nin kültürel mirası sinemanın gücüyle birleştirdiği “Direniş ve Adalet Kısa Film Senaryo Yarışması”, ilan edildiği ilk günden bu yana senaryo yazarlarından ve sinema tutkunlarından yoğun ilgi gördü. Demokrasi tarihimizin en büyük direnişini sanatın estetik süzgecinden geçirmeyi hedefleyen yarışmaya şu ana kadar yüzlerce özgün senaryo başvurusu ulaştı.

Sinemanın sadece bir eğlence aracı değil, toplumların bilinç inşasındaki en güçlü enstrüman olduğunun vurgulandığı projede, senaryoların toplumsal hafızayı yarınlara taşıma gücüne dikkat çekiliyor. Ülkelerin kendi hikayelerini sinema diliyle anlatmasının, milli bilincin genç kuşaklara aktarılmasında "can suyu" olduğu gerçeğinden yola çıkan yarışma, 15 Temmuz ruhunu bir siyasi tartışmanın ötesinde, evrensel bir "Direniş ve Adalet" arayışı olarak beyaz perdeye taşımayı amaçlıyor.

Yarışma, sadece prestijli bir ödül değil, aynı zamanda hayallerin gerçeğe dönüşeceği dev bir prodüksiyon imkanı sunuyor:

Toplam Ödül Havuzu: 725.000 TL Birinciye: 100.000 TL nakit ödül ve 500.000 TL değerinde dev "Film Yapım Desteği" İkinciye: 75.000 TL Üçüncüye: 50.000 TL

Balkon Film danışmanlığında çekilecek olan birinci eserin filmi, 15 Temmuz 2027 tarihinde Zeytinburnu’nda yapılacak özel bir gala ile izleyiciyle buluşacak.

18 yaşını doldurmuş her yetenekli kalemin katılımına açık olan yarışmada, 15 sayfayı aşmayan özgün senaryolar için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

Jürisinde Faysal Soysal, Gülin Tokat ve Yıldız Ramazanoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı yarışmanın ön eleme sonuçları 15 Haziran’da ilan edilecek. Büyük ödül töreni ise darbe girişiminin 10. yıl dönümü olan 15 Temmuz 2026 akşamı gerçekleştirilecek.