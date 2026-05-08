Osmanlı'nın 500 yıllık ilim geleceğine ışık tutan dev külliyat: Bakan Ersoy Rami Kütüphanesi'nde...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi’nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy, Osmanlı’nın 500 yıllık ilim hafızasına ışık tutan proje kapsamında 13 eserin 18 ciltlik dev bir külliyat hâlinde yayımlandığını belirterek çalışmanın tarihî ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ersoy ayrıca, TÜYEK’in bugüne kadar 361 cilt ve 247 bin 95 sayfalık 275 eserden oluşan kapsamlı bir yayın koleksiyonunu kültür hayatına kazandırdığını ifade etti.