Osmanlı'nın 500 yıllık ilim geleceğine ışık tutan dev külliyat: Bakan Ersoy Rami Kütüphanesi'nde...

Ersoy, “Diyar diyar dolaşarak kütüphane kuran ulemânın ve devlet adamlarının heyecanına, o kitapların her bir sayfasını bir hazine gibi koruma arzusuna tanık oluyor; o günün şartlarında, bir el yazması esere kavuşabilmek için aylarca yol kat eden talebe ve âlimlerin çektikleri büyük çileleri ve gösterdikleri sabrı hissedebiliyoruz.” ifadelerini kullandı. 500 Yıllık İlim Geleneğine Işık Tutuyor “Mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir.” düsturunu hatırlatan Ersoy, projenin Osmanlı’daki ‘ilimde süreklilik’ anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Ersoy, “1300’lü yılların başından 1800’lü yıllara kadar uzanan bu 500 yıllık tarihî süreçte, bir medeniyetin zihin inşasına ve o zihni ayakta tutan ulemanın adanmışlığına şahitlik ediyoruz.” sözleriyle projenin tarihî önemine dikkat çekti. Sergi ve panelin de bu köklü mirası farklı yönleriyle ele alma fırsatı sunduğunu kaydeden Ersoy, külliyatın özellikle Osmanlı ilim tarihi, medrese teşkilatı, kitap kültürü, tasavvuf çevreleri ve sosyal tarih alanlarında çalışan araştırmacılar için yeni kapılar aralayacağını dile getirdi.