Bakan Ersoy, 'Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor' diyerek çağrı yaptı! Turizmde büyük sıçrama...

2002 yılında Mersin’de yalnızca 37 konaklama tesisi ve 5 bin 168 yatak kapasitesi bulunduğunu belirten Bakan Ersoy, bugün bu sayının 587 tesise ve 40 bin yatak kapasitesine ulaştığını açıkladı. Ersoy, “Bu artış, Mersin’in turizmde nasıl güçlü bir sıçrama yaptığının en somut göstergesidir.” dedi. 2025 yılı itibarıyla kentte 11 Mavi Bayraklı plaj bulunduğunu belirten Ersoy, çevre kalitesi ve sürdürülebilir turizm anlayışı açısından da önemli seviyeye ulaşıldığını ifade etti. Mersin’in Tanıtımı 88 Milyon Gösterime Ulaştı Mersin’in turizm vizyonunu güçlendirmek amacıyla mevcut Turizm Master Planı temel alınarak Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle Turizm Geliştirme Yol Haritası hazırlandığını belirten Bakan Ersoy, dijital tanıtım faaliyetlerine de hız verildiğini söyledi. Go Türkiye ve Gezsen Türkiye platformları üzerinden yapılan sosyal medya paylaşımlarının milyonlarca kişiye ulaştığını ifade eden Ersoy, yalnızca Go Türkiye paylaşımlarının 2025 yılında yaklaşık 40 milyon gösterim elde ettiğini kaydetti. Uluslararası tanıtım kampanyaları kapsamında Mersin’in 87 ülkede yaklaşık 88 milyon gösterime ulaştığını belirten Ersoy, tüm verilerin şehrin ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür hale geldiğini ortaya koyduğunu ifade etti. “Biz Sadece Konuşan Değil, İcraat Yapan Bir Anlayışın Temsilcisiyiz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedef koyan ve o hedeflere ulaşmak için çalışan bir anlayışın temsilcisi olduklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizmde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi. Ersoy konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz sadece konuşan değil, icraat yapan bir anlayışın temsilcisiyiz. Biz sadece hedef koyan değil, gece gündüz demeden çalışarak o hedeflere ulaşan bir iradeyiz… Bugün Türkiye, turizmde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmişse, bu güçlü liderlik ve sağlam teşkilat yapısı sayesindedir. Bu yolda en büyük gücümüz sizlersiniz. Birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.”