  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadağ'dan Türkiye'ye görülmemiş teklif: Buradan size çağrıda bulunuyoruz gelin kuralım Gidiyor mu kalıyor mu? Ederson'dan Fenerbahçe kararı Bakan Ersoy, 'Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor' diyerek çağrı yaptı! Turizmde büyük sıçrama... Şamil Tayyar 'Partiye ciddi zarar veriyor' diyerek çağrı yaptı: Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı Pikniğe gidenler dikkat! İşte Türkiye'nin en tehlikeli 5 hayvanı Hindistan'dan gündeme oturan Türkiye kararı: Her yolu denediler olmadı, Ankara'ya mecbur kaldılar Yol kenarında yetişen o şifalı bitki! Hücre hasarını durduruyor Uzmanlar, Türkiye'yi uyardı! Çöl Toz dalgası bugün başladı! Etkisi 10 gün sürecek... Bunu işaret ettiler Tüyler ürperten görüntüler Vicdansız anne kameralara yakalandı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bakan Ersoy, 'Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor' diyerek çağrı yaptı! Turizmde büyük sıçrama...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bakan Ersoy, 'Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor' diyerek çağrı yaptı! Turizmde büyük sıçrama...

Akdeniz’in incisi Mersin, son yıllarda hayata geçirilen yatırımlar, artan turizm kapasitesi ve kültür odaklı projelerle dikkat çeken şehirler arasında yer almaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin’de yaptığı değerlendirmelerde; turizmden kültür yatırımlarına, dijital tanıtım çalışmalarından Türkiye’nin küresel organizasyon vizyonuna kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Ersoy, Mersin’in kültür ve turizm alanında yapılan yatırımlarla güçlü bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

#1
Foto - Bakan Ersoy, 'Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor' diyerek çağrı yaptı! Turizmde büyük sıçrama...

Akdeniz’in üretim gücü, tarihî birikimi ve turizm potansiyeliyle öne çıkan şehirlerinden Mersin’de, son yıllarda hayata geçirilen yatırımların etkisi birçok alanda hissedilmeye devam ediyor. Kültürden turizme, tanıtımdan altyapıya kadar uzanan çalışmalarla dikkat çeken şehirde değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm vizyonu, Mersin’in gelişen kapasitesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Bakan Ersoy’a AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez eşlik etti.

#2
Foto - Bakan Ersoy, 'Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor' diyerek çağrı yaptı! Turizmde büyük sıçrama...

Mersin’in tarihî, kültürel ve ekonomik potansiyeline vurgu yapan Ersoy, konuşmasında kentin Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, “Akdeniz’in incisi, bereketin ve medeniyetin şehri Mersin’de sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Doğal güzellikleri, zengin tarihi mirası ve güçlü ekonomik potansiyeli ile Mersin, ülkemizin en nadide şehirleri arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz sene bu güzel şehrimizi Türkiye Kültür Yolu Festivali duraklarına ekleme kararı almıştık. Bu ziyaretimizde de Mersin Kültür Yolu Festivali’nin açılışını yapmış olmak bizlerin memnuniyetini katlamıştır.” dedi.

#3
Foto - Bakan Ersoy, 'Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor' diyerek çağrı yaptı! Turizmde büyük sıçrama...

Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve turizm verilerine de değinen Ersoy, Türkiye’nin küresel ölçekte yaşanan krizlere rağmen güçlü duruşunu koruduğunu ifade etti. Bakan Ersoy şunları söyledi: “Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece bugünü yöneten değil, geleceği inşa eden bir hareketiz. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu, işte tam da bu anlayışın adıdır. Bugün dünyaya baktığımızda savaşların, krizlerin, ekonomik dalgalanmaların arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ama Türkiye, tüm bu tablo içerisinde Cumhurbaşkanımızın izlediği etkin proaktif politikaların neticesinde dimdik ayakta duran bir ‘istikrar adası’dır.” Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılında 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle tarihî bir başarıya ulaştığını belirtti. Turizmin yalnızca ekonomik bir sektör olmadığını da vurgulayan Ersoy, “Bu sadece bir ekonomik başarı değildir; bu aynı zamanda Türkiye’nin güvenli, güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunun en somut göstergesidir. Bizler turizmi sadece bir sektör olarak görmüyoruz. Turizm; Türkiye’nin dünyaya açılan yüzüdür, kültürümüzün taşıyıcısıdır, medeniyetimizin vitrini olan stratejik bir alandır.” dedi.

#4
Foto - Bakan Ersoy, 'Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor' diyerek çağrı yaptı! Turizmde büyük sıçrama...

Türkiye’nin küresel ölçekte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi organizasyonların yanı sıra Formula 1 ve UEFA Avrupa Ligi Finali’nin de Türkiye’nin uluslararası prestijine katkı sağlayacağını söyledi. Mersin’e 24 Yılda Yaklaşık 2 Milyar Liralık Yatırım Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, 2002-2025 yılları arasında bölgede yaklaşık 26,9 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Mersin’in de bu yatırımlardan güçlü şekilde pay aldığını belirten Ersoy, kentte son 24 yılda kültür ve turizm alanında yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Ersoy, “Bu yatırımlar yalnızca rakamlardan ibaret değil; Mersin’in kimliğini, potansiyelini ve geleceğini büyüten adımlardır.” ifadelerini kullandı. Kentte ilan edilen 8 ayrı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin Mersin’in uluslararası ölçekte turizm destinasyonu haline geldiğini gösterdiğini belirten Ersoy, yaklaşık 1,3 milyar liralık yatırımla Gülnar, Silifke Doğan Cüceloğlu, Mut ve Taşucu’nda modern kültür merkezlerinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin turizm altyapısına da 722,7 milyon lirayı bulan destek sağlandığını ifade eden Ersoy, Mersin’in turizm kapasitesindeki yükselişe dikkat çekti.

#5
Foto - Bakan Ersoy, 'Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor' diyerek çağrı yaptı! Turizmde büyük sıçrama...

2002 yılında Mersin’de yalnızca 37 konaklama tesisi ve 5 bin 168 yatak kapasitesi bulunduğunu belirten Bakan Ersoy, bugün bu sayının 587 tesise ve 40 bin yatak kapasitesine ulaştığını açıkladı. Ersoy, “Bu artış, Mersin’in turizmde nasıl güçlü bir sıçrama yaptığının en somut göstergesidir.” dedi. 2025 yılı itibarıyla kentte 11 Mavi Bayraklı plaj bulunduğunu belirten Ersoy, çevre kalitesi ve sürdürülebilir turizm anlayışı açısından da önemli seviyeye ulaşıldığını ifade etti. Mersin’in Tanıtımı 88 Milyon Gösterime Ulaştı Mersin’in turizm vizyonunu güçlendirmek amacıyla mevcut Turizm Master Planı temel alınarak Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle Turizm Geliştirme Yol Haritası hazırlandığını belirten Bakan Ersoy, dijital tanıtım faaliyetlerine de hız verildiğini söyledi. Go Türkiye ve Gezsen Türkiye platformları üzerinden yapılan sosyal medya paylaşımlarının milyonlarca kişiye ulaştığını ifade eden Ersoy, yalnızca Go Türkiye paylaşımlarının 2025 yılında yaklaşık 40 milyon gösterim elde ettiğini kaydetti. Uluslararası tanıtım kampanyaları kapsamında Mersin’in 87 ülkede yaklaşık 88 milyon gösterime ulaştığını belirten Ersoy, tüm verilerin şehrin ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür hale geldiğini ortaya koyduğunu ifade etti. “Biz Sadece Konuşan Değil, İcraat Yapan Bir Anlayışın Temsilcisiyiz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedef koyan ve o hedeflere ulaşmak için çalışan bir anlayışın temsilcisi olduklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizmde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi. Ersoy konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz sadece konuşan değil, icraat yapan bir anlayışın temsilcisiyiz. Biz sadece hedef koyan değil, gece gündüz demeden çalışarak o hedeflere ulaşan bir iradeyiz… Bugün Türkiye, turizmde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmişse, bu güçlü liderlik ve sağlam teşkilat yapısı sayesindedir. Bu yolda en büyük gücümüz sizlersiniz. Birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haydut ABD'den dünyayı tedirgin eden hırsızlık! Venezuela'dan bakın ne çaldı
Dünya

Haydut ABD'den dünyayı tedirgin eden hırsızlık! Venezuela'dan bakın ne çaldı

Haydut Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'da bir reaktördeki zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan..
Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu
Gündem

Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu

Yargı teşkilatındaki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sandıklı, Serik ve Suşehri ağır ceza mahkemelerini k..
Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma
Dünya

Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma

İran - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı yeniden alevlendi. İran ile ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığın..
Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi
Siyaset

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi

CHP'deki yolsuzluk, adam kayırma, ahlaksız ilişkiler ve daha birçok rezillik partilileri bıktırdı. CHP'nin önde gelen isimlerinden Afyonkara..
Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait bir geminin vurulduğunu açıkladı. İran'dan ise jet hızında bir açıklama geldi. Tahran b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23