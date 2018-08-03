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72 yaşındaki komünist şair Nihat Behram, karakterini bu sözlerle anlattı!

Twitter'dan bir paylaşım yaparak, insanın ülkesini yönetenleri sevmesinin nasıl bir duygu olduğunu soran komünist şair Nihat Behram, 72 yıllık ömründe nefret ve lanet biriktirdiğini yazdı.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:15
72 yaşındaki komünist şair Nihat Behram, karakterini bu sözlerle anlattı!

Komünist şair Nihat Behram, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, nefret ve lanetin uzmanı, öfkenin kuyusu olduğunu yazdı.

İslami değerlere tahammülsüzlüğü ile ünlenen komünist şair, imam hatip liselerine nefret kustuğu tweetleriyle halkın büyük tepkisini çekmişti.

Türkiye Komünist Partisi üyesi olan Behram, tüm ömründe nefret biriktirdiğini yazdığı paylaşımında, insanın ülkesini yönetenleri sevip güvenmesinin nasıl bir duygu olduğunu sordu.

'TÜM ÖMRÜME NEFRET BİRİKTİ'

İslam'a ve dini değerlere olan tahammülsüzlüğü ve dindar vatandaşlara yönelik saldırgan ifadeleriyle bilinen Behram, paylaştığı tweetinde, "72 yaşındayım ve bu duyguyu yaşamak hiç nasip olmadığı için hüzünle soruyorum: İnsanın ülkesini yönetenleri sevip/güvenmesi, onlarla gururlanıp/onurlanması acaba nasıl bir duygu? Nefretin/lanetin ise uzmanıyım, çünkü tümü ömrüme lanet/nefret biriktirdi; ondan ki öfke kuyusuyum!" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:15
  1. Nihat Behram
  2. komünist
  3. Türkiye Komünist Partisi

YORUM YAZ

  • hasanhasan55 dk önce
    Nihat Behram tanımıyorum.ama bu tivit yazısından düşüncelerini okudum.İnsan hiçmi bu alemde iyi ile karşılaşmaz. acizane düşüncem bulunduğunüz noktadan görüşleriniz umutsuz kılmış şayet ümit var olmak isterisen geriye bir dön bak bu alemde hoş seda bırakanlar hiçde az değil derim. öfke ve nefret insanı hiç rahat bırakmaz. yinede güzeli sevgi derim.
  • gurhangurhan57 dk önce
    sen dogru konusmussun,,, tebrik ederim,,, vicdan adalet ve merhamet duygularinida sok yureginden at,,, nasil bir canavar olunur soylemle degil eylemle goster,,, toplu olarak yakala ve faturayi kes...
  • ihsihs1 sa önce
    Yazık! Dünya da Cehennemi yaşamış.
  • cebbar mülayimcebbar mülayim51 dk önce
    ateşler içinde yansın ,ışıkları sönsün
  • MUAZ MUAZ 59 dk önce
    Öfken ve kininle çatlayarak geber...
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