72 yaşındaki komünist şair Nihat Behram, karakterini bu sözlerle anlattı!

Komünist şair Nihat Behram, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, nefret ve lanetin uzmanı, öfkenin kuyusu olduğunu yazdı.

İslami değerlere tahammülsüzlüğü ile ünlenen komünist şair, imam hatip liselerine nefret kustuğu tweetleriyle halkın büyük tepkisini çekmişti.

Türkiye Komünist Partisi üyesi olan Behram, tüm ömründe nefret biriktirdiğini yazdığı paylaşımında, insanın ülkesini yönetenleri sevip güvenmesinin nasıl bir duygu olduğunu sordu.

'TÜM ÖMRÜME NEFRET BİRİKTİ'

İslam'a ve dini değerlere olan tahammülsüzlüğü ve dindar vatandaşlara yönelik saldırgan ifadeleriyle bilinen Behram, paylaştığı tweetinde, "72 yaşındayım ve bu duyguyu yaşamak hiç nasip olmadığı için hüzünle soruyorum: İnsanın ülkesini yönetenleri sevip/güvenmesi, onlarla gururlanıp/onurlanması acaba nasıl bir duygu? Nefretin/lanetin ise uzmanıyım, çünkü tümü ömrüme lanet/nefret biriktirdi; ondan ki öfke kuyusuyum!" ifadelerini kullandı.