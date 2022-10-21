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Ekonomi 7,1 milyar doları çekip ülkeden kaçtılar! Türkiye detayı bomba
Ekonomi

7,1 milyar doları çekip ülkeden kaçtılar! Türkiye detayı bomba

Rusya'da ilan edilen seferberlik sonrası Rus vatandaşları döviz hesaplarından 7,1 milyar dolar çekerek ülkeden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 07:56:00 - 2022-10-21 07:59:04
7,1 milyar doları çekip ülkeden kaçtılar! Türkiye detayı bomba

21 Eylülde ilan edilen seferberlik kararından sonra ülkeden ayrılan Rusya vatandaşları, yurt dışına para transferlerini arttırdı. RBC gazetesi, ülkeden ayrılanların banka kartlarını kullanamadıkları için kendilerine transfer yaptığını yazıyor.

Rus bankalarındaki bireysel mevduatların eylül ayında 458 milyar ruble azaldığı bildirildi. Bu rakam 7,4 milyar dolara tekabül ediyor.

Döviz hesaplarından ise 7,1 milyar dolar çekildiği bildirildi.

VTB yetkilileri müşterilerinin gerçekleştirdiği transferlerde artış olduğunu doğruladı. VTB müşterileri 15 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında yurt dışına 2,1 milyar ruble çıkardı (34 milyon dolar). En çok para transfer edilen ülkeler Belarus, Kazakistan ve Ermenistan oldu.

Tinkoff Bank yetkilileri de müşterilerinin yaptığı transferlerin eylül ayıyla birlikte arttığını söyledi. Banka temsilcisi müşterilerinin telefon numarasına para transferi yöntemini kullandığını ve en çok transfer gerçekleştirilen iki ülkenin Özbekistan ve Tacikistan olduğunu açıkladı.

MTS Dengi para transfer sistemi temsilcileri de Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ermenistan'a yapılan transferlerde artış gözlendiğini söyledi.

Son dönemde özellikle Antalya'dan konut alan Rusların bir paralarını aktardığı bir diğer ülkenin de Türkiye olduğu ifade ediliyor.

RBC'nın haberine göre, para transferlerinde kullanılan diğer servisler Zolotaya Korona, Unistream ve Contact.

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