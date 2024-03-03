70 yaşındaki Metin amcadan gençlere ibretlik azim!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nde eğitim gören Metin Yıldız, kolon kanseri tedavisi nedeniyle İngilizce dersinden kaldığını söyledi.

Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan İngilizce kursuna kızının tavsiyesi üzerine üç hafta önce kayıt olan Yıldız, hafta sonları bastonla yürüyerek kursa geliyor. Haftada 8 saat süren derslere ara vermeden katılan Yıldız, çevresindekilerin takdirini topluyor.

'Geçmişte bunlar yoktu'

Yıldız, AA muhabirine konuştu. Eğitimin yaşı olmadığını, 2009'da memuriyetten emekli olduktan sonra kendini geliştirmek için çaba harcadığını belirten Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Katıldığım kursta notlar alıyorum, öğreniyorum. Hem tek dersimi vermek hem de dil öğrenmek istiyorum. Bir dil bir insan diye başladım. Hocalarımdan da memnunum. Kapadokya, turizm bölgesi olduğu için öğrenince turistlerle konuşup, İngilizcemi daha da geliştirmek istiyorum. Onlara bölgemizi anlatıp faydalı olmak da istiyorum. Bu kurs bittikten sonra da Japonca öğrenmek istiyorum. Kızım İngilizce, Japonca, Almanca biliyor, ben de öğrenmek istiyorum. Gençlerin boş vakitlerini değerlendirmelerini tavsiye ederim. Yabancı dil olur, başka aktivite olur, zamanı boşa harcamadan böyle kurslara katılmaları lazım. Devletimiz, belediyemiz bu işlerde yardımcı oluyor. Geçmişte de böyle kurslar olsa katılırdım.