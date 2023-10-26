70 yaşındaki 'Komando Dede' lakaplı adam, 65 yaşındaki karısını baltayla öldürdü!

Adana'dan bir vahşet haberi geldi. Yüreğir ilçesinde "Komando Dede" olarak tanınan 70 yaşındaki İbrahim Cebeci, 65 yaşındaki karısı Ayşe Cebeci'yi baltayla öldürdü. Cebeci'nin 3 ul önce de silahla rastgele çevreye ateş ettiği öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ‘Komando Dede’ olarak bilinen 70 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, 65 yaşındaki karısı Ayşe Cebeciyi sabah saatlerde balta ile saldırdı. İbrahim Cebeci, karısının başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeciyi gözaltına aldı.

Evde yapılan incelemelerinin ardından baltayla öldürülen Ayşe Cebecinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLA RASTGELE ATEŞ AÇMIŞ

İbrahim Cebeci bundan 3 yıl önce de silahla olay rastgele ateş açmış polisi alarma geçirmişti. Cebeci özel harekatın eve baskını ile etkisiz hale getirilmişti. O dönem Cebeci’nin eşi yaptığı açıklamada eşinin psikolojik sorunları olduğunu ilaç kullanmadığı zaman bu hale geldiğini söylemişti.

İbrahim Cebeci, bayramlardaki ilginç dansı ve ağaca maymun gibi asılmasıyla gündeme gelmişti.

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Kaynak: İHA