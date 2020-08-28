70 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu

SİNOP (AA) - Sinoplu balıkçılarca Ege Denizi'nde avlanan 70 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı kentteki vatandaşların ilgi odağı haline geldi.



Sinop’tan avcılık yapmak için Ege Denizi'ne giden bir balıkçı teknesinin ağına 70 kilogram ağırlığında orkinos takıldı.

Balıkçılar tarafından kente getirilen ve tezgahta satışa sunulan dev balık görenlerin ilgi odağı oldu.



Bazı vatandaşların cep telefonlarıyla balığı fotoğrafladıkları görüldü.



Balıkçı Hasan Yusufoğlu, bölgelerinde orkinos avcılığı olmadığından balığı görenlerin şaşırdığını söyledi.

Tezgaha koydukları balığa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yusufoğlu, "Fiyatını soranlar, fotoğraf çekenler oldu. Bu bölgede tezgahlarda nadir görüldüğünden yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Kilogramı 80 liradan satışa sunduğumuz balığa alıcı Ankara’dan çıktı. Biz de balığımızı oraya göndereceğiz." dedi.



